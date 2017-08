'Frauderend ex-raadslid Emmen moet tienduizenden euro's verduisterd geld terugbetalen'

EMMEN/LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat voormalig GroenLinks-raadslid Jan Dijkgraaf uit Emmen 18.000 euro verduisterd geld terug gaat betalen aan de Staat.

Dat bleek vandaag tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden. Tussen 2009 en 2011 verduisterde Dijkgraaf 61.000 euro van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Raadslid.nu) en GroenLinks in Emmen. Als penningmeester maakte hij geld over naar zijn eigen rekeningen.De Emmenaar werd in 2015 veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarbij moest hij 10.000 euro terugbetalen aan GroenLinks in Emmen. Bijna 18.000 euro aan gestolen geld moest hij terugbetalen aan de Staat, de zogeheten ontnemingsvordering. In 2013 oordeelde de civiele rechter dat hij 32.000 euro moest teruggeven aan Raadslid.nu, nadat de organisatie een rechtszaak aanspande om het geld terug te eisen.Tegen het bedrag van 18.000 euro ging Dijkgraaf in hoger beroep. "Het bedrag klopt niet en ik heb niet de middelen om het terug te betalen", zei hij tijdens de zitting vanmiddag. De advocaat-generaal zei dat er wel draagkracht is om het verduisterde geld terug te betalen, aangezien de Emmenaar bezig is met aflossen. "Het gaat dan wel met veel en langdurige afbetalingen gepaard."Het gaat om een bedrag van 20.000 euro dat de 63-jarige Emmenaar begin 2008 overboekte van Raadslid.nu naar zijn eigen rekening. Volgens Dijkgraaf is dat bedrag terugbetaald, maar volgens zijn advocaat Peter Keijzer zijn daar geen stukken van, omdat het 'te lang geleden' is. "Omdat de bewezen periode tussen 2009 en 2011 ligt, moet dit bedrag niet meegerekend worden."Het Openbaar Ministerie vindt dat deze 18.000 euro, die overblijft na aftrek van een aantal kosten, wel meegerekend mag worden. "Het bedrag is overgemaakt en er is geen bewijs dat het is terugbetaald." Daarnaast vindt het OM dat het niet zo kan zijn dat Dijkgraaf geprofiteerd heeft van geld, waar hij niet van mag profiteren.Dijkgraaf heeft ondertussen de opgelegde werkstraf uitgevoerd. Ook is de helft van het bedrag dat hij aan de gemeente Emmen moet terug betalen, 5.000 euro, terugbetaald. De Emmenaar verduisterde het geld nadat zijn ouders binnen korte tijd kwamen te overlijden en hij voor de kosten van de begrafenissen moest opdraaien. Dit net nadat hij zijn baan was kwijt geraakt en een lening van 40.000 euro had afgesloten. "Ik heb het ene gat met het andere gevuld", verklaarde Dijkgraaf.De uitspraak volgt over twee weken.