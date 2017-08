Van Weringsbos decor voor paintballgevecht

ZUIDLAREN - Vijftig deelnemers tussen de 12 en 17 jaar oud gingen vandaag de strijd met elkaar aan tijdens een paintballduel in het Van Weringsbos.

Wie dacht dat het Van Weringsbos alleen maar geschikt was voor een wandeling of een fietstocht, heeft het mis. Het bos is namelijk ook uitermate geschikt voor een spannend paintballduel. "We hebben echt ontzettend mooi weer en de jongeren hebben het naar hun zin," zegt jongerenwerker Evelien Korf, die de jongeren vandaag begeleidde.De kogels en pistolen zijn kindvriendelijk. Pas bij een schot binnen vijf meter kan het pijn doen, als je wordt geraakt. Toch blijft Korf zelf liever aan de kant. "Ik houd niet van blauwe plekken, dus laat mij aan de kant het overzicht maar houden, dan kan de jeugd lekker genieten."Het paintballspel was een initiatief van de kinderen uit de omgeving. Voor één keer kregen zij toestemming om het bos als strijdveld te gebruiken. De kogels die na de paintballstrijd achterblijven zijn niet schadelijk voor het milieu. Zowel de verf als de hulseltjes eromheen zijn biologisch afbreekbaar en verdwijnen na een regenbui.