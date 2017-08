Bas Dost met Sporting CP naar Champions League

VOETBAL - Bas Dost speelt dit seizoen opnieuw Champions League met zijn club Sporting Clube de Portugal. Sporting won vanavond de uitwedstrijd tegen FC FCSB (voorheen Steaua Boekarest) met 5-1. De oud-spits van FC Emmen viel in de tweede helft in en scoorde in de 75ste minuut.

Dost startte vanavond in de return op de reservebank van Sporting, omdat trainer Jorge Jesus voor Seydou Doumbia als diepe spits koos. Die keuze pakte goed uit, want Doumbia zette de Portugezen op voorsprong. Na een uur spelen kwam Dost in de ploeg als vervanger van zijn concurrent. Dost had een kwartier nodig om tot scoren te komen.Vorig seizoen speelde Dost zes duels voor Sporting in de Champions League. Hij scoorde één keer. De Portugezen eindigden toen als laatste in de groep met onder meer winnaar Real Madrid. Een seizoen eerder speelde de lange aanvaller voor het eerst in de Champions League. Namens VfL Wolfsburg scoorde hij tegen PSV z'n eerste doelpunt op het hoogste Europese niveau.In de Portugese competitie is Dost dit seizoen overtuigend begonnen. De Oranje-international scoorde zaterdag in de door zijn ploeg met 5-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Vitória Guimarães twee keer. Dost maakte een week eerder al de winnende treffer tegen Vitória Setúba (1-0).Al met al heeft Dost nu 29 keer gescoord in zijn laatste 25 officiële wedstrijden voor Sporting. In totaal kwam hij tot 40 doelpunten in 45 officiële wedstrijden voor de ploeg uit Lissabon. Dost is opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de cruciale duels met Frankrijk en Bulgarije.