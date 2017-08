Marthijs Wegdam uit Dalen wereldkampioen tijdrijden voor Masters

Wegdam wereldkampioen tijdrijden (foto: familie Wegdam) Wegdam deed voor de derde keer mee (foto: familie Wegdam)

WIELRENNEN - Marthijs Wegdam (42) uit Dalen is woensdagavond wereldkampioen geworden bij het WK tijdrijden voor Masters in de leeftijdscategorie 40-45 jaar. In het Oostenrijkse St Johann reed hij naar goud met een gemiddelde van 48 kilometer per uur.

De tijdrit ging over 20 kilometer. Wegdam was 2 seconden sneller dan Andreas Ortner uit Duitsland. Andreas Wagner uit Oostenrijk behaalde brons en was 14 seconden langzamer dan Wegdam.



Koelvesten

"Het ging echt heel goed. Ik had dit jaar al veel tijdritten gereden. Meestal met een gemiddelde van 46 kilometer per uur. Vandaag ging alles perfect. De voorbereiding, het inrijden. Ik had wel last van de temperatuur. Het was ongeveer 26 graden, daar heb ik veel moeite mee. Daarom heb ik koelvesten meegenomen, dat hielp echt enorm. Je lichaamstemperatuur blijft gewoon koud, je raakt niet oververhit", zegt Wegdam.



Hotel

Wegdam deed voor de derde keer mee aan het WK tijdrijden voor Masters. De overwinning kwam voor hem als een verrassing. "Ik had het niet verwacht. Ik dacht dat we na de wedstrijd naar huis konden rijden. Aangezien de huldiging pas om 20.00 uur vanavond was, zijn we nu nog op zoek naar een hotel. We rijden morgen weer terug naar Dalen."



Volgend jaar wil Wegdam zijn titel prolongeren, maar hij gaat het wel iets rustiger aandoen. "Ik heb het dit jaar heel serieus benaderd, heb elke dag getraind. Maar het kost veel tijd en daarnaast heb ik ook nog mijn fietsenzaak."