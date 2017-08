Acht meiden in handelsMISSie Coevorden: 'Je voelt de positieve sfeer'

Acht meiden doen een gooi naar de titel handelsMISSie (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

COEVORDEN - De Horecadagen Coevorden zijn ook dit jaar begonnen met de traditionele handelsMISSie. Acht meiden deden op het podium op de markt een gooi naar de titel. Caylee Centen is de nieuwe miss. Zij kreeg de meeste waardering van de jury.

Geschreven door Steven Stegen

De meiden moeten niet alleen zich zelf goed kunnen presenteren, ze staan elk ook voor een bedrijf op de bühne. “Het is erg gezellig en heel leuk om te doen. Je voelt echt de positieve sfeer”, vertelt Germaine Nijstad achter de coulissen.



Vriendengroep

Emelie Wesselink werd in 2015 winnaar en zij denkt er nog met plezier aan terug. “Ik woon nu in Groningen, maar heb er wel een vriendengroep aan over gehouden. En ik heb geleerd dat het niet zo eng is om een grote groep mensen toe te spreken.”



Uit de hand gelopen

Mede-organisator Joyce Pietrzak is backstage druk met het opdoffen van de jonge deelnemers. “Het is een uit de hand gelopen hobby. We doen dit al voor de negende keer. De belangstelling blijft groot.”



De horecadagen in Coevorden duren tot en met zaterdag.