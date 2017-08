Supermarkten halen stilletjes producten met ei erin uit de schappen

ASSEN - In de Plus, Emté, Deen, Coöp en andere supermarkten die onderdeel zijn van de Superunie, zijn alle mini-eierwafels en sneeuwwafels van het eigen merk uit de schappen gehaald.

In de eieren die voor de wafels zijn gebruikt, zaten nog resten van fipronil. Dat is het gif waarmee bloedluis bij kippenboeren werd bestreden door het bedrijf Chickfriend. De afgelopen weken werden miljoenen eieren vernietigd nadat het gif fipronil in de eieren werd gevonden.Het fipronil-schandaal treft de winkels nu dus voor de tweede keer. Eerst werden alle verse eieren uit de schappen gehaald, nu wordt duidelijk dat er ook fipronil in producten met ei erin zit.De producten zijn 'stilletjes' uit het schap gehaald. Dat wil zeggen dat de supermarkten niet actief melden dat de artikelen zijn teruggehaald. "We verwachten nog veel meer van dergelijke stille recalls", zegt Wilco Jansen van Emté in het AD . "Er zijn tal van producten met veel ei erin. Geen idee waar dit gaat eindigen." De branche noemt het een stille recall omdat er geen gevaar voor de volksgezondheid zou zijn.Vandaag komt de Tweede Kamer terug van reces om te praten over het fipronil-schandaal. Het debat draait om de vraag of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adequaat heeft gehandeld in deze affaire.