Vermiste meiden Berdina en Rosanne uit Assen weer thuis

Ze zijn weer terug (foto: Politie Assen)

ASSEN - De twee zestienjarige meiden Berdina en Rosanne uit Assen die sinds gistermiddag vermist waren, zijn weer terug.

De politie laat weten dat ze allebei in goede gezondheid verkeren. De meiden vertrokken gisteren uit Assen-Oost. Daarna konden mensen geen contact meer met hen krijgen. Het is niet duidelijk waar de twee in de tussentijd zijn geweest.