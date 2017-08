Binnenkort in Drenthe: de grootste schapenartsenpraktijk van Nederland

Schapen in het land (archieffoto: RTV Drenthe)

COEVORDEN - Diergeneeskundig Centrum Zuidoost-Drenthe wordt de grootste schapenpraktijk van Nederland. Volgende week vrijdag neemt het Diergeneeskundig Centrum, dat in Sleen, Coevorden en Nieuw-Amsterdam zit, Schapendokter.nl over.

Schapendokter.nl is een soort kennisplek waar schapenhouders met al hun vragen terechtkunnen. "Schapenhouders kunnen bij ons terecht met vragen over diergeneeskundige handelingen, vaccinaties, advies over voeding en ziektes, welzijn, productie en huisvesting", legt dierenarts Reinard Everts uit.



"We werken landelijk, dus voor spoedgevallen kunnen we helaas niet overal terecht. We zijn met vier dierenartsen en komen zelf op veel bedrijven, dus we weten wat er zoal speelt."



Voor de klanten verandert er weinig door de overname. "Ze krijgen alleen een ander gezicht op bezoek."