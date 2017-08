Drentse kippenboeren onderweg naar Kamerdebat over fipronil-schandaal

HOOGEVEEN - Kippenboeren die gedupeerd zijn door het fipronil-schandaal zijn massaal onderweg naar Den Haag. Daar debatteert de Tweede Kamer vandaag over de vraag of de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) goed heeft opgetreden.

Vorige week woensdag zijn de kippen weggegaan. Het was de vreselijkste dag in de geschiedenis van ons bedrijf Mariska Oving, kippenboer