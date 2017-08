Sportwagen gaat in vlammen op in Assen

De auto was niet meer te redden (foto: persbureau Meter) De auto is in vlammen opgegaan (foto: persbureau Meter) De brandweer kon niet voorkomen dat de auto afbrandde (foto: persbureau Meter) De auto is in vlammen opgegaan (foto: persbureau Meter)

ASSEN - In Assen is vannacht een sportwagen uitgebrand. De Porsche stond geparkeerd aan het Lange Hout.

Toen de brandweer aankwam, was de auto al bijna helemaal in vlammen opgegaan. Mogelijk is de brand aangestoken. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.