HSF Motorsport Team geeft cursus motorcrossen aan defensie

MOTORCROSS - Nog een paar weken en dan is het weer zover: de MXGP. Op zaterdag 9 en zondag 10 september wordt op het TT Circuit in Assen voor de derde keer de Motorcross Grand Prix gehouden.

Dat is het belangrijkste off-road motorsportkampioenschap in de wereld. Het circuit in Assen verandert dan weer in een grote zandvlakte. En dat zand wordt geleverd door defensie."We vinden het heel fijn dat we 22.000 kuub zand van defensie mogen lenen", vertelt sportpromotor Lee van Dam. "En daarom gaan wij vandaag naar Eersel. Daar krijgt defensie een instructie van het HSF-team over hoe zij met hun motorfietsen het best over het terrein kunnen rijden."Vorig jaar trok de MXGP, mede door de regen, 32.000 bezoekers . "We hopen dit jaar meer bezoekers te trekken. De competitie is dit jaar heel interessant. Jeffrey Herlings neemt het als nieuwkomer in de MX1 op tegen de achtvoudig-wereldkampioen Cairoli."De MXGP was vorige jaar nog verliesgevend. De organisatie hoopt dit jaar break-even te draaien. "De populariteit van motorcross groeit nog, dus we hebben goede hoop."