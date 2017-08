Seksclub Pretty Women in Emmen definitief dicht

EMMEN - Seksclub Pretty Women in Emmen gaat definitief dicht. Hoewel de gemeente de vergunning deze week verleende, heeft de verhuurder van het pand vorige week besloten de huur op te zeggen. Dat laat de uitbater van het bordeel, Martin Knecht, weten.

Pretty Women is het oudste bordeel van Emmen. Het afgelopen half jaar was de club dicht, omdat het de gemeente na een wisseling van eigenaar niet duidelijk was wie de dagelijkse leiding over het bedrijf had. Daarnaast moest er een nieuwe vergunning aangevraagd worden bij het Landelijk Bureau Bibob.Deze vergunning en de toestemming van de gemeente kwamen dus deze week binnen, maar net te laat. Omdat de eigenaar van het pand niet langer in onzekerheid wou zitten is de huur opgezegd.