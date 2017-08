Stelling: Getroffen kippenboeren moeten schadeloos worden gesteld

ASSEN - Kippenboeren die slachtoffer geworden zijn van het fipronil-schandaal zijn vandaag onderweg naar Den Haag. Daar debatteert de Tweede Kamer over de vraag of de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) goed heeft opgetreden.

Een van de pluimveehouders die onderweg is naar de Tweede kamer, is Mariska Oving uit Odoornerveen. Ze is heel benieuwd hoe het vandaag gaat in Den Haag. "Wij, en veel collega pluimveehouders, hopen op een volledige schadeloosstelling. Zoals de Belgische overheid dat ook heeft gedaan."Een schadeloosstelling zou betekenen dat de overheid opdraait voor alle kosten die de pluimveehouders hebben gemaakt door het fipronil-schandaal.Wat vindt u? Hebben de kippenboeren recht op een vergoeding van alle kosten die ze hebben gemaakt? Of is het een risico van het vak?