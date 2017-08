Kwart minder tekenbeten dan voorgaande jaren

Komt het door de natte zomer? Of door het droge voorjaar? (foto: Pixabay)

ASSEN - Er zijn dit jaar tot nu toe een kwart minder tekenbeten gemeld dan in voorgaande jaren in dezelfde periode.

In de eerste zeven maanden van 2017 zijn er via Tekenradar.nl ruim 4800 tekenbeten doorgegeven. Dat is 25 procent minder dan het gemiddelde in de jaren 2013 tot en met 2016.



Goed bijhouden

Ook boswachter Kees van Son merkt dit. "Ik heb er als buitenmens gewoon veel mee te maken", legt hij uit.



"Ik heb een app waarin ik bijhoud op welke plek en wanneer ik een tekenbeet heb opgelopen, en ik heb dit jaar minder minder beten geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar."



Droog voorjaar, natte zomer of levenscyclus

Vermoedelijk komt dat door het droge voorjaar, omdat teken dan minder actief zijn, schrijft de universiteit van Wageningen in een persbericht. En aangezien juli een hele natte maand was, trokken mensen minder de natuur in.



Van Son denkt dat er nog een reden kan zijn waarom er tot nu toe minder tekenbeten zijn geweest. "Het kan ook te maken hebben met de levenscyclus van de teek. Zij hebben een aantal weken nodig voordat ze een 'bloedmaaltijd' nodig hebben."



Niet zomaar een teek

Teken worden actief als het warm is, en het liefst ook een beetje vochtig. Mensen hoeven de natuur niet te mijden als ze bang zijn voor teken, vindt boswachter Van Son. "Een tekenbeet loop je niet zo snel op als je gewoon op de wegen en paden blijft."



"En als je toch een teek hebt, is de kans op besmetting met de ziekte van Lyme nog steeds heel klein als je hem er binnen 24 uur uit haalt."