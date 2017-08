Groepje mensen van eiland in Paterswoldsemeer gehaald

PATERSWOLDE - De politie en brandweer hebben vannacht een groepje mensen van een eilandje in het Paterswoldsemeer gehaald.

Volgens RTV Noord kreeg de meldkamer rond half twaalf een telefoontje van het gezelschap. Twee vrouwen waren met het bootje van de groep naar de wal gevaren om daar boodschappen op te halen. Uren later waren ze nog niet teruggekeerd. De vijf personen op het eiland maakten zich zorgen om het lot van het duo.De politie vond de vrouwen uiteindelijk bij het Hampshire Hotel in Groningen. Ze kregen de buitenboordmotor van het bootje niet meer aan de praat, en hadden besloten naar het hotel te gaan.De politie is samen met de brandweer richting het eiland gevaren om het groepje van het eiland af te halen en het kampvuur dat ze daar hadden gemaakt te doven.