Felle kritiek op rol NVWA in fipronil-kwestie

Pluimveehouders delen gekookte eieren uit bij het Tweede Kamergebouw (foto: ANP / Jerry Lampen)

DEN HAAG - Partijen in de Tweede Kamer hebben felle kritiek op het functioneren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de fipronil-affaire.

De Kamer is terugkomen van het zomerreces om antwoorden te krijgen van de verantwoordelijke bewindslieden Edith Schippers (Volksgezondheid) en Martijn van Dam (Economische Zaken).



'NVWA faalt en is niet pragmatisch'

Volgens SP'er Frank Futselaar heeft de NVWA gefaald als poortwachter van de voedselveiligheid. "Dat is ernstig", aldus het Kamerlid. Volgens hem kan de tekortschietende capaciteit van de voedselwaakhond een oorzaak zijn, maar daarmee is het volgens hem nog niet gerechtvaardigd.



Rik Grashoff van GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat ondanks twee tips over het gebruik van fipronil in 2016, de NVWA niet meteen is begonnen met het controleren van eieren. Volgens hem lijkt het erop dat de NVWA zich vooral bureaucratisch opstelt en niet pragmatisch. De dienst moet volgens hem scherper worden.



Beiden wijzen op het dierenleed dat met het doden van de kippen gepaard gaat als gevolg van de fipronilcrisis en de deuk in het vertrouwen van de consument.



Ongeloofwaardig

Jaco Geurts (CDA) hekelde de communicatie door de NVWA. Volgens hem liet de tweede man van de NVWA met zijn televisieoptreden bij Nieuwsuur consumenten in verwarring achter en zette hij het beeld neer van een ongeloofwaardige NVWA.



De NVWA topman raadde mensen in het televisieprogramma aan om voor de zekerheid maar geen ei te eten, terwijl op dat moment de besmette eieren al uit de supermarkten waren gehaald. Dat heeft volgens Geurts bijgedragen aan de rampzalige situatie voor boeren.



'Overheid was nalatig'

Geurts vindt dat de boeren slachtoffer zijn geworden van nalatigheid van de overheid. Hij noemde het daarom "schokkend" dat Schippers de schuld "bij de sector legt." Ook Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Roelof Bisschop (SGP) wezen erop dat de pluimveehouders buiten hun schuld zijn gedupeerd en daarom ook op hulp moeten kunnen rekenen.



Sector kan zichzelf niet controleren

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren houdt het CDA en de VVD medeverantwoordelijk. Volgens haar is het toezicht fors uitgehold omdat de sector zich volgens deze partijen zelf wel zou kunnen controleren. Dat is volgens haar de onderliggende oorzaak van het falende toezicht.



Ook PVV'er Dion Graus keerde zich tegen het CDA en vooral de VVD, die zich doof zouden hebben gehouden voor zijn voorstellen het toezicht te versterken.