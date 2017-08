Kwart van 17-jarige Drenten haalt rijbewijs

Steeds meer minderjarigen halen hun rijbewijs (foto: RTV Drenthe / Elkana Everhardus)

ASSEN - Steeds meer minderjarigen halen vervroegd hun rijbewijs. Sinds de start van het experiment 2toDrive in november 2011 hebben al ruim 212.000 Nederlandse 17-jarigen hun autorijbewijs gehaald. In Drenthe was dit bijna 26% van alle 17-jarigen.





Experiment wordt wet

Met 2todrive kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar rijlessen volgen en vanaf hun zeventiende rijexamen doen. Totdat ze achttien zijn, kunnen ze dan onder begeleiding van een iemand die zijn rijbewijs al langer dan vijf jaar heeft, rijervaring opdoen. Vanaf hun achttiende mogen ze zelfstandig rijden.





Wachten

De populariteit van 2toDrive heeft ook zijn keerzijde: de wachttijd voor het rijexamen bij het CBR lag vorig jaar voor het eerst sinds 2009 hoger dan zeven weken. Dat heeft volgens het CBR onder andere te maken met de aantrekkende economie, maar ook met de populariteit van 2todrive.



Meer examinatoren

Daardoor is het aantal examenaanvragen flink toegenomen. Vorig jaar nam het bureau zestig nieuwe examinatoren aan om de wachttijd weer onder de zeven weken te kunnen brengen. Dit jaar komen daar nog eens zestig bij.



"Op dit moment zitten we weer onder de zeven weken, maar het is te vroeg om te juichen," aldus CBR-woordvoerder Nathalie Dingeldein. "We willen eerst zien hoe het over een langere periode gaat." Dit blijkt uit cijfers die LocalFocus bij het CBR heeft opgevraagd. Op 1 november dit jaar eindigt het experiment. Er ligt een wetswijziging klaar om 2toDrive definitief in te voeren.