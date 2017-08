Productiemedewerker betonfabriek M/V

Je maakt mallen voor massieve wanden en vloeren aan de hand van een tekening. Tevens ondersteun je je collega's met hun werkzaamheden, zoals het maken van mallen waarin beton wordt gestort. Voor deze functie zijn wij op zoek naar gemotiveerde aanpakkers.

Het betreft een uitzendcontract met een dienstverband voor 40 uur per week.

Het gaat om een contract voor langere tijd. Bij geschiktheid word je uitgenodigd voor een rondleiding, zodat je kunt zien wat de werkzaamheden inhouden. Ingangsdatum zsm.



De werklocatie is VEENOORD.



Eisen: Er zijn geen specifieke opleidings- of werkervaringseisen. Wel is het belangrijk dat je een goede lichamelijke conditie hebt, gemotiveerd bent en van aanpakken weet en met je handen wilt werken. De vacature kan in dagdienst zijn of in 2-ploegen (6:00-14.45 uur en 14.45-23.30 uur )

Rijbewijs: B (wens)



Geïnteresseerd? Stuur een mail met cv en korte motivatie naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 4191017