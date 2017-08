VOETBAL - Tim Siekman blijft toch bij FC Emmen. De 27-jarige verdediger zette vandaag een handtekening onder een contract voor de rest van dit seizoen, met een optie voor nog een jaar. De zoektocht naar een nieuw avontuur leverde de afgelopen maanden niets op en dus schikte de Emmenaar weer om tafel met zijn oude club.

Ontslag Gertjan Verbeek zet transfer Siekman in ijskast

Siekman kon vorig seizoen al een nieuw meerjarig contract tekenen, maar zag hier van af omdat hij dolgraag een nieuwe uitdaging wilde aangaan. Het liefst in Duitsland. Dat leek te gaan lukken, bij Sportfreunde Lotte. Toch ketste een transfer op het allerlaatste moment af omdat de trainer die Siekman wilde halen vertrok naar Vfl Bochum na het ontslag van Gertjan Verbeek.In afwachting op een nieuwe club hield Siekman zijn conditie op peil bij FC Emmen, de club waar hij nu begint aan zijn zevende seizoen. Ook speelde de linksbenige verdediger in vrijwel elke oefenwedstrijd mee.Go Ahead Eagles toonde interesse en Siekman was er enkele dagen op proef. Ondanks een positieve beoordeling koos de club uit Deventer niet voor de Drent, maar de jongere Rick Ketting.Siekman had gegokt en verloren, zo was de algehele stelling. Een terugkeer naar de amateurs leek dichtbij en Siekman voerde al een gesprek met zijn oude club HHC uit Hardenberg, dat uitkomt in de 2e divisie. Maar FC Emmen biedt Siekman dus een doorstart in de Jupiler League. "Daar ben ik heel blij mee. Of ik een avontuur in het buitenland nu uit mijn hoofd heb gezet? In principe wel. Ik had echt het idee dat het nu of nooit was. Helaas is het niet gelukt", aldus Siekman.(Tim Siekman in gesprek met Niels Dijkhuizen)