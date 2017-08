Inwoners willen opheldering over verkoop basisschool Paterswolde

EELDE-PATERSWOLDE - Inwoners van Paterswolde-Noord willen weten hoe projectontwikkelaar PC Vastgoed de oude basisschool in hun dorp in handen heeft gekregen.

De bewoners doen daarom een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. "De gemeente laat niet veel los over de procedure van verkoop en gunning. We denken daarom dat de gemeente fouten heeft gemaakt", zegt Annemarie Machielsen uit Paterswolde-Noord.Volgens de actievoerders heeft de gemeente een koopovereenkomst met een partij die de school wilde behouden verscheurd, toen PC Vastgoed zich meldde om het gebied te ontwikkelen.Omwonenden van de oude obs Paterswolde Noord voeren al langer actie tegen de bouwplannen. De projectontwikkelaar wil twaalf vrijstaande woningen bouwen op de plek van de school en het groene gebied eromheen. De buurt wil niet dat de school plat gaat en wil het groen zoveel mogelijk behouden.De omwonenden hebben samen met projectontwikkelaar Allura BV een alternatief plan bedacht voor het schoolgebouw."Allura is bereid hetzelfde bedrag voor de school en de grond te betalen. In de school komen dan vier appartementen, de natuur eromheen wordt behouden en langs de Groningerweg komen twee of drie huizen die passen bij de bestaande lintbebouwing. Iedereen hier is enthousiast erover", zegt Machielsen.De gemeenteraad beslist op 12 september of de plannen in Paterswolde-Noord door mogen gaan.