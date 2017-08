PATERSWOLDE - Mensen kunnen weer veilig zwemmen in het Paterswoldsemeer. Sinds eind juli gold een negatief zwemadvies door blauwalg in het water.

Dat is nu ingetrokken. "De waterkwaliteit is weer op peil en zwemmers kunnen veilig het water in", schrijft de provincie Groningen over zwemlocatie de Lijte , aan de Harense kant van het meer.