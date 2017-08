Bert-Jan Lindeman ook volgend seizoen bij LottoNL-Jumbo

Bert-Jan Lindeman met ploegmanager Richard Plugge (foto: LottoNL Jumbo)

WIELRENNEN - Bert-Jan Lindeman uit Assen heeft z'n contract bij LottoNL Jumbo met één seizoen verlengd. Voor de 28-jarige Drent wordt het zijn vierde seizoen in de kleuren van de geel-zwarte brigade.

Geschreven door Karin Mulder

Lindeman fietst op dit moment de Vuelta. Twee jaar geleden won hij daar de zevende etappe. Het was de grootste overwinning in z'n carrière tot nu toe.



"Ik ben hier op mijn plek en ik ben blij met m'n rol om de kopmannen te ondersteunen. Soms krijg ik zelf kansen. Wat me het meeste aanspreekt, is dat er in onze ploeg écht aan de renners wordt gewerkt om ze beter te maken. Ik word zelf ook nog steeds beter", aldus Lindeman vanuit Spanje.