Man zit vast op Dwingelderveld, gered door WhatsApp

De agenten konden de man gemakkelijk vinden (foto: Facebook politie Midden-Drenthe)

DWINGELOO - Een man die aan het werk was op het Dwingelderveld, belandde gisteren in een penibele situatie. Tijdens zijn werkzaamheden kwam hij vast te zitten in drassige grond.





Uiteindelijk heeft hij via WhatsApp zijn locatie naar een politieagent gestuurd. Op die manier was hij, doordat zijn exacte locatie bekend was, gemakkelijk te vinden en konden de agenten hem bevrijden uit de modder. De man maakt het verder goed.



