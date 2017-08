Shovel brandt uit in Kerkenveld

De shovel werd geblust met schuim (foto: Persbureau Meter) Plotseling kwam er een poesje uit het schuim tevoorschijn (foto: Persbureau Meter)

KERKENVELD - Een shovel is vanmiddag in brand gevlogen aan de Ringdijk in Kerkenveld. Dat gebeurde op het erf van een veehouder.

De brandweer heeft de brand geblust met schuim. Hoe de shovel in brand kon vliegen is niet bekend.



Schuimpoes

Tot verrassing van iedereen kwam er plotseling een jong poesje uit de schuimlaag tevoorschijn De poes stak plotseling zijn koppie boven het schuim uit en bracht zich zelf hierna weer in veiligheid.