'We zijn teleurgesteld, de onzekerheid is er nu nog steeds'

DEN HAAG/ODOORNERVEEN - Een bus met Drentse boeren ging vanochtend naar de Den Haag, om het debat over fipronil bij te wonen. De Tweede Kamer debatteerde onder meer over de vraag of de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) goed heeft opgetreden. Kamerleden uitten vandaag felle kritiek op het functioneren daarvan.

Een van die Drentse boeren die in Den Haag het debat volgde, is Mariska Oving uit Odoornerveen. Bij haar bedrijf moesten 60.000 kippen worden geruimd, nadat er fipronil in de eieren bleek te zitten.Ze vindt dat ze niet veel wijzer geworden is na het debat. "We zijn teleurgesteld, want we hebben eigenlijk niks nieuws gehoord. Er zijn wel harde vragen gesteld door een hoop partijen, maar een enkele partij stelde vragen over de gedupeerde pluimveehouders. De overige partijen stelden meer vragen over de voedselveiligheid."Staatssecretaris Martijn van Dam denkt dat niet alle boeren de crisis doorstaan. Maar hij houdt vol dat hij hen niet te hulp kan schieten met een zak geld, zoals België doet. De overheid zou dan bedrijven bevoordelen die hun problemen deels zelf hadden kunnen voorkomen en dat mag niet. Wel hoopt hij van de Europese Unie geld los te krijgen om de reputatie van het Nederlandse ei te herstellen. "Daarin zijn wij zwaar teleurgesteld, wij hebben daar weinig aan", reageert Oving.Volgens Oving zat de publieke tribune en de zaal ernaast goed vol. "Wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dus dat voelt goed. Maar iedereen is net zo teleurgesteld als wijzelf. Wij moeten nog beginnen met de stal leeghalen. Tot die tijd blijft het spannend. Het is een rottijd. De onzekerheid is er nu nog steeds, ook na het debat van vandaag."