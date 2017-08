Kastanjebomen lijden onder mineermot

Bruine plekken in de bladeren zijn een teken dat er mineermot in zit (foto: Pixabay.com)

ASSEN - De paardekastanjeboom in Drenthe wordt sinds kort geteisterd door de mineermot. Dat is een klein vlindertje dat de boom beschadigt en de boom hierdoor sneller vatbaar maakt voor ziektes.

Een gevaarlijk beestje, want onder de kastanje gaat al een bloedingsziekte rond.De mineermotten graven gangetjes in de bladeren van de kastanjes, op zoek naar bladgroen.



Vatbaar voor ziektes

"De rupsjes verpoppen zich en vallen dan met blad en al naar beneden. Uit de poppen komen vlindertjes, die vreten zich weer de blaadjes in, leggen eitjes en daar komen weer rupsjes uit. En zo herhaalt de cyclus zich keer op keer", zegt boswachter Hans Kruk.



En dat is kwalijk, vooral voor een boom die al te kampen heeft met ziektes zoals de bloedingsziekte. "De mineermotten zelf zijn niet een heel grote ramp. Maar het maakt de boom vatbaarder voor ziektes die wél fataal kunnen zijn."



Hoe te voorkomen?

Het mineermotje komt oorspronkelijk uit Oost-Europa. Het is waarschijnlijk meegelift op de vele transporten door heel Europa. Het bestrijden van het beestje is lastig. Wel valt er het één en ander te doen aan preventie, volgens boswachter Kruk.



"Als je de omgeving ongeschikt maakt, kun je de plaag in de hand houden. De pop van het vlindertje overleeft in het blad dat naar beneden valt. Als het blad blijft liggen dan komen daar vlindertjes uit. Dus moeten we het gevallen blad weghalen. Als we de bladeren onder kastanjebomen weg harken, dan voorkom je dat er nieuwe eitjes gelegd worden in de bladeren aan de boom."



Bebouwde kom

De paardekastanjeboom staat meestal binnen de bebouwde kom: aan lanen, in parken en op landgoederen. "Mensen zorgen voor deze bomen. Dus dan moet het probleem van de mineermot in de hand gehouden kunnen worden", besluit Kruk.