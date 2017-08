Topdrukte bij grasdrogerij in Ruinerwold

Het is een goed jaar voor gras (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) De grasdrogerij bij Ruinerwold (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

RUINERWOLD - De Coöperatieve Grasdrogerij Ruinerwold draait op volle toeren om het aanbod aan gras te verwerken. Voor boeren die nog geen lid zijn is er zelfs een wachttijd van een week.

Geschreven door Petra Wijnsema

"Steeds meer boeren komen tot de ontdekking dat het gunstig is om gras om te zetten in brokken. Dan kunnen ze minder krachtvoer geven aan het vee en besparen ze bijvoorbeeld op soja", verklaart Robert Emmink van de grasdrogerij de extra drukte.



Groeiseizoen

De topdrukte heeft ook te maken met het feit dat veel melkveehouders hun veestapel hebben ingekrompen. "Ook ik moest koeien inleveren. Dan kun je minder aan het vee kwijt en krijg je meer voer", zegt melkveehouder Roelof Thijn uit Broekhuizen, die al lid is van de cooperatie.



Daarnaast is het ook een goed groeiseizoen voor gras. "In het begin was het nog een beetje droog. Maar nu groeit het goed. We gaan nog een beetje bemesten en dan komt er zeker nog een vijfde snede", aldus Thijn.



De capaciteit van de grasdrogerij in Ruinerwold is anderhalve vrachtwagen per uur. En dat is nog net voldoende om de aanvoer te kunnen verwerken.