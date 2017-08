Spelweek keert terug in Angelslo: 'Leuk om dit ook voor onze kinderen te organiseren'

Bianca Hilbrands en Anita Plat van de spelweek (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

EMMEN - Terug van weggeweest: de spelweek voor kinderen in de laatste week van de vakantie in de wijk Angelslo in Emmen. "Ik ben er zelf groot mee geworden. Leuk dat we het nu ook weer voor onze kinderen kunnen organiseren", zegt vrijwilligster Bianca Hilbrands.

Geschreven door Steven Stegen

De spelweek was altijd een begrip in de wijk. Maar de laatste editie stamt al van misschien wel tien jaar terug. "Waarom dat is weet ik niet precies. Het lijkt er op dat de belangstelling toen niet meer zo groot was", zegt Hilbrands.



Meer verbinding

Dat is nu wel anders. "We zijn positief verrast door de belangstelling. Er zijn nu vijftig kinderen aangemeld. Met de helft waren we ook al blij geweest", vertelt Anita Plat van de wijkvereniging. "Het is veel werk om zoiets te organiseren, maar we doen het graag. We hopen dat het leidt tot meer verbinding. Dat kinderen vaker met elkaar gaan spelen, ook kinderen van verschillende scholen."



Driedaagse

De spelweek is nu een driedaagse, maar de twee vrouwen zeggen de activiteiten verder te willen uitbreiden. Nu zijn er activiteiten op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 augustus. Zo is er onder andere een zeskamp, een puzzeltocht en een kinderdisco. De spelweek wordt afgesloten met een barbecue, waarbij ook ouders aanwezig zijn. Bij de organisatie zijn zo'n vijftien vrijwilligers betrokken.