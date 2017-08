Bas Dost met Sporting naar Juventus en FC Barcelona

VOETBAL - Bas Dost treft met zijn club Sporting Clube de Portugal dit seizoen in de Champions League Juventus, FC Barcelona en Olympiakos Piraeus.

Sporting is ingedeeld in groep D. De oud-spits van FC Emmen speelt dit seizoen voor de derde keer op het hoogste niveau in Europa. Vorig seizoen eindigde Sporting als laatste in de groep. Dost kwam toen één keer tot scoren.