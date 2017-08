'Hier prik je de oplader van je telefoon in de tafel'

Aan deze tafel kunnen e-bikes, laptops en telefoons worden opgeladen (foto: Ronald Obbes)

ASSEN - Het blad van een stamtafel als oplader voor e-bikes, laptops en telefoons. Café Lodewijk Napoleon aan de Markt in Assen heeft volgens ontwerper René Pluim de primeur in Nederland.

Pluim is werkzaam bij RKS Solar Solutions in Assen. "Ik zit in de solarbranche. Ik heb al eens voor Enexis een laadstation voor e-bikes gemaakt, dat ook autonoom werkt. Dat heb ik nu verkleind."



"Ik heb een zonnepaneel in een tafel gemonteerd, daaronder zit een accu met een omvormer. Het wordt dan omgezet naar 220 volt", zegt Pluim. Het zonnepaneel laadt zichzelf op. "Op een bewolkte dag is de opbrengst wat minder, maar die accu is wel groot genoeg. Ook als er even geen zon is."



Het werkt simpel: er zitten vier stopcontacten in de tafel. "Eigenlijk wat je thuis ook doet. Daar prik je de oplader van je telefoon in de muur. Hier doe je dat in de tafel", legt hij uit. Pluim is bezig om het idee verder uit te rollen. "Dit is een mooie eerste stap. Het hoeft overigens niet alleen in de horeca."



Luister morgen tegen 6.44 uur naar Radio Drenthe voor een gesprek met René Pluim.