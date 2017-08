Lukkien kiest voor zelfde elf: Hemmen en Siekman op de bank

VOETBAL - FC Emmen start morgen, in de eerste competitiewedstrijd in het eigen stadion tegen FC Eindhoven, met dezelfde elf spelers als vorige week in Waalwijk waar met 2-0 werd gewonnen. Spits Michiel Hemmen en Tim Siekman, de verdediger die vandaag een nieuw contract tekende bij de Drentse club, beginnen op de bank.

Tegenstander FC Eindhoven begon de competitie, thuis tegen Telstar, met een 2-2 gelijkspel. De ploeg van de nieuwe trainer, Wilfred van Leeuwen, kwam twee keer terug van een achterstand en dankte het punt aan een invaller: Elton Kabunga. De Belg met Congolese roots scoorde twee keer. "De nieuwe trainer heeft nieuw elan gebracht in de ploeg en dat was vorige week ook te zien", aldus Lukkien.De oefenmeester van FC Emmen hoopt dat zijn ploeg het spel van vorige week in de tweede helft een vervolg kan geven. "In de eerste helft was de veldbezetting niet goed en we speelden te voorzichtig. Er werd teveel breed gespeeld en we creëerden geen mannetje meer op het middenveld. Dat ging na rust beter en dat moeten we zeker in thuisduel laten zien."FC Emmen start dus met dezelfde spelers als vorige week:FC Emmen - FC Eindhoven begint om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Drenthe.