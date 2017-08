Liveblog: Nog geen doelpunten in Emmen

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Tegenstander is FC Eindhoven, de ploeg die vorige week in Brabant met 2-2 gelijkspeelde tegen Telstar.

FC Emmen won de ouverture, in Waalwijk, met 2-0 van RKC. Cas Peters en Youri Loen waren de doelpuntenmakers.Voor FC Eindhoven was een invaller trefzeker. Elton Kabunga zorgde ervoor dat tot twee keer toe een voorsprong van Telstar teniet gedaan werd.Het afgelopen seizoen vocht FC Emmen lang met FC Eindhoven voor een plek in de play-offs. Emmen trok aan het langste eind door als negende te eindigen in de Jupiler League. Eindhoven werd 11e, met slechts twee punten achterstand op de Drentse club.FC Emmen moet het vanavond stellen zonder Mario Bilate. Hij heeft een voetblessure opgelopen tijdens de training. Of er een breukje in zijn voet zit of een scheur is op dit moment nog niet duidelijk. Na een week gips wordt de voet weer onderzocht. Michael Chacon is de vervanger van Bilate.FC Emmen - FC Eindhoven is live te volgen op Radio Drenthe , vanaf de aftrap om 20.00 uur.