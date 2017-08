Auto over de kop bij Hoogeveen: bestuurder gewond

Auto over de kop (foto:Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Bij een ongeluk op de A37 bij Hoogeveen is vannacht een bestuurder gewond geraakt.

Vlak na middernacht kwam de man met zijn auto in botsing met een vrachtwagen. De auto vloog hierbij over de kop. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Over de oorzaak van het ongeval is nog niks bekend.