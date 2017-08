Militairen voor de rechter voor ontgroening met gewonden

HAVELTE - Drie militairen van de kazerne in Havelte komen maandag voor de rechter vanwege een uit de hand gelopen ontgroening. Daarbij werden nieuwkomers op de Johannes Postkazerne overgoten met chloorwater.

Nieuwkomers worden traditiegetrouw overgoten met zeepwater, maar in juni 2015 hadden militairen wasmiddel, zeep en Glassex in het water gedaan, schrijft Dagblad van het Noorden . Een van de nieuwe militairen liep brandwonden op, twee kregen ademhalingsproblemen en een vierde slachtoffer had last van prikkende ogen.Wie de 'ingrediënten' voor het zeepwater uitkoos, is volgens de krant nog altijd niet duidelijk. Aanvankelijk ging de commandant van het 44 pantserinfanteriebataljon er vanuit dat er geen opzet in het spel was. Toch deed hij later alsnog aangifte, waarna de Koninklijke Marechaussee onderzoek deed.Twee van de drie verdachten meldden zichzelf, de derde stond herkenbaar op een foto die was gemaakt van het water gooien. De mannen staan terecht voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. Ze worden verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.