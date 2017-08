Zweeloo maakt zich op voor muziekfestival Sweelpop

Sweelpoporganisatie hoopt op 1200 tot 1500 bezoekers (foto: archief RTV Drenthe)

ZWEELOO - Op sportpark 't Alterbarg vindt vanavond de 36ste editie van Sweelpop plaats. Op het muziekfestival, dat in 1982 begon met een optreden van Herman Brood, zijn vanavond optredens te zien van onder meer The Party Squad, Papa Di Grazzi en It All Started in the Nineties.

"We rekenen op zo'n 1200 tot 1500 man publiek", zegt Richard Prakken van het bestuur van de Stichting Sweelpop. "We hebben een heel gevarieerde line-up, dus eigenlijk hebben we voor iedereen wat wils."



Reünie

Het publiek dat afkomt op Sweelpop bestaat uit muziekliefhebbers uit vooral van 16 tot ongeveer 60 jaar oud. De vaste bezoeker weet het wel: behalve het zien en beluisteren van bands, is een bezoek aan het jaarlijkse festival ook altijd vergelijkbaar met een reünie.



Op de weg terug

Na hoogtijdagen - waarbij het festival met grote landelijke bands en acts als Van Dik Hout, Anouk, Blöf en Racoon, binnen drie dagen uitverkocht was - kende Sweelpop een mindere periode. Inmiddels is het festival op de weg terug. "Vroeger waren de bands minder duur dat ze op dit moment zijn, denk ik", zegt Prakken. "De bedragen zijn tegenwoordig veel hoger."