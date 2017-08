Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Voor liefhebbers van natuur, muziek, historie en nachtwandelingen is er dit weekend weer van alles te beleven in Drenthe.

Wij zetten een aantal activiteiten voor u op een rijtje. Leuk om te noteren: het lijkt mooi weer te worden in het weekend.Vanavond gaan de lampen in Bargerveen aan voor de Nationale Nachtvlindernacht. Landelijk worden dan op diverse plekken nachtvlinders 'verzameld' en op naam gebracht. In het Bargerveen zijn al bijna 900 verschillende nachtvlindersoorten ontdekt, waaronder vaak zeldzame. Er worden meerdere lichtopstellingen, lichtvallen en smeerplekken gemaakt. Aanmelding vooraf is verplicht . Er kunnen vijftien deelnemers mee.Morgen kunnen liefhebbers van Nederlandstalige liedjes hun hart in Barger-Oosterveld ophalen. Dan vindt Nederpop XXL plaats. Nederpop XXL is een nieuw muziekevenement met alleen maar Nederlandstalige zangers en zangeressen. Het evenement zal worden gehouden op het terrein van de IJsbaan in Barger-Oosterveld.Geïnteresseerden in regionale geschiedenis moeten morgen in Coevorden zijn. Die stad is dan het toneel voor de Garnizoensdag. Er zal stil worden gestaan bij het feit dat Coevorden 425 jaar geleden een Garnizoensstad werd. Er is dan een heuse tentenkamp op de Markt, er zijn ook Oudhollandse spellen en er worden kanonnen afgeschoten.Een brocantemarkt in Franse sfeer. Morgen wordt Brocante op Elim voor het derde jaar op rij georganiseerd. Het evenement vindt plaats in de tuin en rondom de Dorpsstraat in Elim.De markt van vorig jaar trok ruim 1.000 bezoekers. De entree bedraagt 2 euro, dat is inclusief een consumptie. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niets te betalen.Liefhebbers van muziek kunnen morgen naar Zuidlaren. Daar vindt de Muzieknacht plaats. Dit jaar zijn er op acht locaties tal van activiteiten. Op drie plekken start het feest aan het einde van de middag en begin van de avond met een diner. Vanaf ongeveer 22.00 uur gaat het op de andere vijf plekken los met muziek van dj's en bands.Zondag vertelt Jack Eljon over zijn oorlogservaringen in het museum van Kamp Westerbork. Jack arriveert als Joods onderduikkind ná de bevrijding in kamp Westerbork; onder begeleiding van het Rode Kruis gaat hij op zoek naar zijn moeder die daar inderdaad blijkt te verblijven. Na afloop van zijn vertelling, die begint om 14.00 uur, beantwoordt Eljon graag vragen uit het publiek. De toegang tot de lezing is bij de entree voor het museum inbegrepen.De zomervakantie is bijna ten einde. En traditiegetrouw rijdt dan de Teddyberenexpress weer. Zondag staat bij Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal, vlak over de grens, weer helemaal in het teken van de jonge bezoekers. Met een teddybeer kunnen ze op deze dag gratis met de trein van de STAR mee. De Teddyberenexpress rijdt tussen Stadskanaal en Veendam en tussen Stadskanaal en Musselkanaal. Kinderen tot en met 11 jaar reizen gratis als ze een teddybeer bij zich hebben. Maximaal 3 kinderen per begeleidende volwassene.