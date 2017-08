Toer de Loes met Pé en Rinus: 'Dit is hartstikke mooi, dit heeft Groningen niet'

Pé en Rinus stappen vanavond in voor Toer de Loes (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

ASSEN - Het is druk in de gele kever van Toer de Loes vanavond. Het Groningse duo Pé en Rinus is te gast en neemt Loes mee naar hun favoriete plek in Drenthe.





Welke plek in Drenthe een Groninger die uitspraak kan ontlokken, zie je vanavond om 17.13 uur in Toer de Loes. Daanaast praten Pé en Rinus over hun andere muzikale projecten en hun leven naast de muziek. En natuurlijk spelen ze onderweg een paar liedjes.







Toer de Loes wordt uitgezonden om 17.13 uur. Het programma wordt herhaald om 17.43 en 18.31. Vanaf 19.13 wordt Toer de Loes elk half uur herhaald.



