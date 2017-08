Raymond Wanders opnieuw lijsttrekker PvdA in Emmen

EMMEN - Raymond Wanders uit Emmen is aangewezen als lijsttrekker voor de PvdA in Emmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart volgend jaar.

Wanders, de huidige fractievoorzitter, was in 2014 ook lijsttrekker. Toen verloor de partij in Emmen vijf zetels. Voor de PvdA is dat geen reden nu een andere lijsttrekker te kiezen, zegt voorzitter Jan Hulsegge."Wanders heeft het de afgelopen jaren uitstekend gedaan, ook de vorige keer als lijsttrekker. Hij werkt goed samen met de andere fracties en is goed ingevoerd in maatschappelijke thema's. Ook geniet hij veel vertrouwen en is hij met 47 jaar relatief jong."Na het verlies van vier jaar geleden gaat de PvdA er weer tegenaan, zegt Hulsegge. "We hebben er een analyse van gemaakt en voor ons draait het nu om het terugwinnen van het vertrouwen van de kiezer en weer goed zichtbaar zijn."Wanders kwam begin dit jaar veelvuldig in het nieuws vanwege zijn hulp aan het 10-jarige meisje Samira. Zij dreigde te worden uitgezet, maar kreeg uiteindelijk toch een verblijfsvergunning . Wanders zette zich fanatiek in voor Samira en haar familie.