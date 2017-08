​Geregistreerd partnerschap populair in het Noorden

ASSEN - Noorderlingen kiezen vaker voor een geregistreerd partnerschap dan stellen in de rest van Nederland.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het geregistreerd partnerschap vooral in Drenthe, Groningen en Friesland populair is. Veruit de meeste stellen kiezen nog wel voor het huwelijk.Vorig jaar was 19 procent van de officiële verbintenissen een geregistreerd partnerschap. In alle Drentse gemeenten ligt dat percentage hoger. Inwoners van Midden-Drenthe kiezen het vaakst voor zo'n verbintenis. In Emmen is het huwelijk het populairstIn grote steden kiezen minder stellen voor een geregistreerd partnerschap. Dat heeft volgens het CBS deels te maken met het aantal mensen met een migratieachtergrond in die gebieden. In sommige landen wordt die verbintenis namelijk niet erkend. Dat kan volgens het CBS de reden zijn dat bijvoorbeeld Turken en Marokkanen vaker voor het huwelijk kiezen.