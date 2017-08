Stelling: Trouwen is ouderwets

ASSEN - Het geregistreerd partnerschap is flink in opkomst. Vorig jaar sloten 15.700 stellen een geregistreerd partnerschap. Dat is een kwart meer dan in 2015.

Trouwen is echter nog steeds het populairst. In 2016 werden in ons land 65.200 huwelijken gesloten, één procent meer dan het jaar ervoor. Het aantal huwelijken is dus nog wel fors groter dan het aantal geregistreerde partnerschappen.Het geregistreerd partnerschap is vooral populair in het Noorden Wat vindt u; is trouwen nog wel van deze tijd? Of is het hopeloos ouderwets? Of is het geregistreerd partnerschap juist erg zakelijk en de romantiek van een huwelijk veel mooier?