Acht jaar wachten op nieuwbouw Dalen: ‘Gelukkig gaat het niet altijd zo’

DALEN - Bijna acht jaar stond de familie Tiele ingeschreven en vanmorgen was het dan zo ver: de schop voor hun nieuwe huis ging de grond in. Daarmee kan het gezin als eerste beginnen met nieuwbouw in het uitbreidingsplan Molenakkers II in Dalen.

Dat Tom en Corine Tiele zo lang hebben moeten wachten, komt door de archeologische waarde van het gebied.Molenakkers II zou aanvankelijk een flinke uitbreiding van Dalen worden. Maar provincie en gemeente Coevorden hebben jaren gesteggeld over de archeologische waarde van het gebied en de benodigde onderzoeken. “De toekomstige bewoners hebben engelengeduld gehad”, blikt wethouder Jeroen Huizing terug. “Maar gelukkig gaat het niet altijd zo.”Gevolg is wel dat het middelste deel van het gebied niet bebouwd mag worden en er uiteindelijk nog maar acht nieuwe huizen gebouwd worden. De belangstelling bleek groot. “De crisis is duidelijk voorbij. We merken dat ook bij het nieuwbouwproject in Sleen”, aldus Huizing.Tom Tiele is blij dat de schop eindelijk de grond in kan. “De plek is uniek, we wilden hier heel graag heen. Het had wel wat voeten in de aarde, maar we hebben geluk gehad en kunnen aan de slag.”Tiele werkt zelf in de bouw en merkt ook dat de markt aantrekt. “Ik ben zelf uitvoerder en onze portefeuille zit helemaal vol. Ik denk ook dat ik daarom best wat extra tijd nodig heb om m’n eigen huis af te bouwen. Dit zal toch in de weinige vrije uurtjes moeten gebeuren.”