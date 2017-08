Toekomst Bloemencorso Elim onzeker door gebrek aan wagenbouwers

ELIM - Als er niet snel iets gebeurt, dreigt het bloemencorso in Elim geen lang leven meer beschoren. Dat zegt voorzitter Roelof Guichelaar van het corso.

Hij luidt de noodklok nu steeds meer groepen die voorgaande jaren nog wagens bouwden dit jaar afhaken. "In 2020 vieren we ons 50-jarig bestaan, maar zoals het nu gaat halen we dat niet", aldus de voorzitter.Het gebrek aan vrijwilligers lijkt het corso te nekken. "Als steeds minder mensen tijd hebben om een wagen te bouwen, zijn er steeds minder wagens. De afgelopen jaren hebben we er als bestuur zoveel mogelijk aan gedaan om het wagenbouwers zo gemakkelijk mogelijk te maken. We geven de bouwers de bloemen, ze krijgen de lijm en ze krijgen het startgeld", somt Guichelaar op. Toch helpt dit niet genoeg, zo blijkt.Ook de animo bij kinderen om kleinere wagens te versieren, neemt af, terwijl het corso in Elim ooit als kindercorso is begonnen. "We zijn vorig jaar met het bestuur langs de scholen gegaan om het corso te promoten. Wat moeten we nog meer doen?""Natuurlijk zit er werk in en kost het bouwen van een wagen tijd, maar als je het met een groep mensen doet, kom je een heel eind. En het hoeft bij ons niet zo groot als de corso's in Eelde en Zundert. Met elkaar kun je makkelijk een kleinere wagen bouwen, hoor. Maak even een uur per dag of een paar uur per week met elkaar vrij, dan lukt dat wel."Het Bloemencorso Elim wordt dit jaar gehouden op 9 september. Deze editie zijn er zes grote wagens en vier kleinere wagens. Guichelaar: "Ook deze wagens krijgen een mooi corso, daar zetten wij ons voor in. En als er volgend jaar vier grote wagens zijn en weer vier kleintjes, zullen we ons daar ook nog voor inzetten, maar we vragen ons als bestuur wel af hoe lang we zo nog door moeten gaan."Als het aan het bestuur ligt, haalt het corso de 50e editie. "Het is echt een begrip hier in de omgeving. Als je ook ziet hoeveel bedrijven ons sponsoren, daar ligt het niet aan." Guichelaar hoopt dat er volgend jaar meer helpende handen zijn. "Wat is er nou mooier om met de stoet langs een verzorgingstehuis te lopen en de bewoners te zien genieten en klappen voor de wagen die je hebt gebouwd? Dat is prachtig."