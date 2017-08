Bas Dost bij Oranje-selectie voor wedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije

VOETBAL - Bas Dost zit bij de definitieve selectie van bondscoach Dick Advocaat voor de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden.

Het Nederlands elftal speelt op 31 augustus tegen Frankrijk en 3 september tegen Bulgarije. Nederland staat derde in de poule. Winst in beide wedstrijden is noodzakelijk om naar het WK in 2018 te gaan.Dost speelt tegenwoordig voor Sporting Clube de Portugal. Daar scoort hij aan de lopende band . Vorig jaar eindigde de oud-FC Emmen-spits net achter Barcelona-aanvaller Lionel Messi in de strijd om de Gouden Schoen voor de Europees topscorer van het jaar.Woensdag wist Dost zich met Sporting CP club te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De Portugezen moeten het in de groepsfase opnemen tegen FC Barcelona, Juventus en Olympiakos Piraeus.