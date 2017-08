'Gevolgen fipronil-affaire gigantisch'

ODOORNERVEEN - Boeren die geconfronteerd worden met de fipronil-affaire maken zich zorgen over blijvende schade. In totaal hebben pluimveebdrijven miljoenen euro's schade geleden.

In Drenthe zijn ondernemingen in Odoornerveen, Witteveen, Linde, Orvelte en Kerkenveld getroffen door het schandaal met het bestrijdingsmiddel. In Odoornerveen moesten daardoor 60.000 kippen worden geruimd en in Witteveen 72.000.Dirk Strijker, hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen, snapt de zorgen. “De gevolgen voor de betrokken bedrijven zijn gigantisch. Het zal lang duren voordat de bedrijven weer op gang zullen komen. Na de ruiming is het een kwestie van stallen schoonmaken en opnieuw bevolken met kippen. Maar dat kost veel geld en moeite.”Strijker zegt wel optimistischer te zijn als het gaat om de uiteindelijke schade aan de handel. “We verwachten dat de consumptie in het binnenland snel zal toenemen. In het buitenland is dat echter een ander verhaal en kan het langer duren. Het is wel van belang dat grote winkelbedrijven weer vertrouwen krijgen in Nederlandse eieren en niet overstappen naar nieuwe leveranciers in andere landen.”De hoogleraar is van mening dat een marketingcampagne om Nederlandse eieren te promoten nu nog te vroeg komt. “Om nu een campagne te beginnen, lijkt mij een slecht moment. Geef het even tijd, zou ik zeggen. Laat het negatieve sentiment eerst verdwijnen. Maar aan de andere kant: ik ben geen marketingspecialist.”