Vrouw gewond bij ongeluk op A28 bij Vries

De auto belandde in een sloot (foto: Persbureau Meter) Het slachtoffer moest uit haar auto auto worden gehaald (foto: Persbureau Meter) Op de snelweg stond korte tijd file (foto: Van Oost Media)

VRIES - Een vrouw is aan het begin van de middag gewond geraakt bij een ongeluk op de A28 bij Vries. De vrouw reed in de richting van Groningen en raakte door nog onbekende oorzaak met haar auto van de weg.

Ze belandde in een droge sloot naast de snelweg. De traumahelikopter kwam ter plaatse om de hulpverleners te ondersteunen. Nadat het slachtoffer uit haar auto was bevrijd, is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Over haar verwondingen is nog niks bekend. Op de A28 stond korte tijd file.