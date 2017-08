Live: Bloemencorso in Vollenhove [afgelopen]

Kijk live mee naar het bloemencorso in Vollenhove (foto: Peter de Haan/RTV Oost)

VOLLENHOVE - Op TV Drenthe en via deze website kon u vanmiddag kijken naar de optocht van het bloemencorso in Vollenhove. De uitzending is inmiddels afgelopen.

Elk jaar staat het oude Zuiderzeestadje in de schijnwerpers met haar bloemencorso. De praalwagens zijn opgesierd met meer dan 100.000 pompoendahlia’s. De stoet praalwagens wordt afgewisseld door muziekkorpsen, afkomstig uit heel Nederland.



Vijf bloemencorso's op tv

RTV Drenthe zendt deze zomer in totaal vijf bloemencorso's live uit, in samenwerking met RTV Oost, Omroep Brabant en Omroep Gelderland.



De andere uitzendingen zijn op:

- zaterdag 2 september: Eelde

- zondag 3 september: Zundert

- zondag 10 september: Lichtenvoorde

- zondag 17 september: Valkenswaard