Politiechef Oscar Dros vertrekt naar Oost-Nederland

Oscar Dros (foto: Politie.nl)

ASSEN - Politiechef Oscar Dros stopt als hoogste baas van de Politie Noord-Nederland. Dros (55), die vijftien jaar in Noord-Nederland werkte, begint op 1 september bij de Politie Oost-Nederland.

In 2002 kwam Dros vanuit de Randstad naar Drenthe, waar hij plaatsvervangend korpschef werd. Twee jaar later ging hij in Groningen aan de slag als korpschef van de regiopolitie Groningen. In 2013 werd hij chef van de toen nieuwe eenheid Noord-Nederland. Hij vormde een eenheid met 4500 medewerkers, 59 gemeenten en 1,7 miljoen inwoners.



Dros ziet een aantal interessante uitdagingen die de functie voor hem extra aantrekkelijk maken. "Bijvoorbeeld het uitbouwen van de ketensamenwerking, het versterken van de opsporingsfunctie en het vergroten van het vakmanschap en de diversiteit van de eenheid. Ik heb er ontzettend veel zin in om, samen met vele anderen, de Eenheid Oost-Nederland naar een volgende fase te brengen."