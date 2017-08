Politie trekt pistolen voor aanhouding in Hoogeveen

In Hoogeveen werd een aanhouding verricht met getrokken pistolen (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - De politie heeft vanmiddag met getrokken pistolen vier mannen in Hoogeveen aangehouden.

De politie kreeg eerder vanmiddag melding van een bedreiging in Hoogeveen, waarbij een vuurwapen zou zijn gebruikt. "Toen we ter plaatse waren, reed een auto weg. Wij zijn daar achteraan gegaan. De auto is vervolgens tot stoppen gebracht en via een bepaalde veiligheidsprocedure zijn de mannen uit de auto gepraat", laat een politiewoordvoerder weten.



Er zijn in totaal vier aanhoudingen verricht. Op beelden is te zien dat ten minste één man uit de auto wordt gepraat. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau. De politie doet onderzoek.