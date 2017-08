'In Drenthe hebben we veel vrijwilligers die molens beheren'

GIETERVEEN - Drenthe is een fanatieke molenprovincie. Maar liefst 35 van de 38 molens van de provincie doen morgen mee aan de jaarlijkse Drentse Molendag.

De molens worden gerund door vrijwillige molenaars. Zij geven bezoekers morgen een rondleiding en een demonstratie van de authentieke machines.Geert Roeles, voorzitter van de Molenstichting Drenthe, is blij met het aantal vrijwilligers. "We hebben in vergelijking met andere provincies hele actieve molenaars en stichtingen die die molens beheren. Ze doen allemaal ontzettend hun best om de molen onderdeel te laten zijn van de vrijetijdseconomie en ook mensen erop te attenderen dat dit soort molens iconen zijn in ons landschap", zegt Roeles.De meeste vrijwilligers die de molens beheren zijn gepensioneerd. Roeles hoopt met de Molendag van morgen meer jonge vrijwilligers te werven. "We zitten niet te springen omdat we een te kort aan molenaars hebben, maar we moeten er wel voor zorgen dat er in de toekomst ook nog molenaars zijn."Klik hier om te zien welke molens morgen zijn geopend.