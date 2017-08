Klassieke klanken tijdens het Flute Festival Grolloo

Muzikant Balazs Vincze speelt Claude Debussy tijdens het Flute Festival in Grolloo (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen) Internationale studenten ter voorbereiding van het Flute Festival in Grolloo (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

GROLLOO - De muziek klinkt door de straten van Grolloo. Deze week geen blues zoals we van het dorp gewend zijn, maar klassieke muziek.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Vanuit alle hoeken van de wereld zijn in totaal achttien fluitisten naar het dorp gekomen om deel uit te maken van de derde editie van het Flute Festival Grolloo. Begin deze week kwamen de topfluitisten vanuit onder andere Rusland, Japan en Amerika in Drenthe aan en volgden ze een week lang masterclasses van drie internationale coaches.



Vier concerten

Dit weekend zijn vier concerten georganiseerd waarop de deelnemers laten zien wat ze de afgelopen week hebben geleerd. Gisteravond was het eerste concert en dat was een groot succes. De hele kerk, waar het concert plaatsvond, was goed gevuld. Vanavond is het tweede concert en morgen zijn er nog twee concerten.



Conservatorium Grolloo

"Vanochtend zei een buurtbewoner tegen mij dat Grolloo enigszins veranderd was in een conservatorium", vertelt organisator Eva Kingma. Overal in het dorp hoor je de klassieke klanken. Kingma: "Het programma is vrij strak, dus studenten pakken daarom ieder moment aan om te studeren."



Zelfontwikkeling

De studenten komen hier om zichzelf te ontwikkelen. "Ik ben hier om mijn muziek beter te ontwikkelen, maar ook om meer creativiteit te vinden in hetgeen wat ik speel", vertelt de Amerikaanse Ann Green.



Ook de Roemeense Balazs Vincze merkt dat hij groeit. "Dat is natuurlijk het hele punt van de masterclass". Dit jaar is het voor de tweede keer dat de Roemeen meedoet. Tevens doet hij de aftrap van de concerten. Hij begint met een meeslepend stuk van Claude Debussy dat zo'n twee tot drie minuten duurt.



Uniek

De samenstelling die je hier hebt tijdens het Flute Festival, een samenstelling met drie coaches die ook allen lessen geven, zie je volgens Kingma nergens anders. "De docenten zijn alle drie ontzettend goed en de leerlingen die hier op afkomen, kunnen heel veel van hen leren", vertelt de organisator.



Daarnaast is de mix die de studenten krijgen uniek. Ze krijgen lessen en feedback, maar ook krijgen ze een rondleiding door de werkplaats, waar Kingma zelf bijzondere blaasinstrumenten maakt. Hierdoor krijgen de studenten volgens haar meer inzicht in hoe de instrumentenwereld in elkaar zit.



Drie jaar geleden begon zij dit festival met behulp van de Zwitserse Matthias Ziegler. Hij kwam meerdere keren naar Grolloo, omdat Kingma instrumenten ontwierp die Ziegler wel bevielen. "De sfeer is hier altijd zo fijn. Juist daardoor kreeg ik het gevoel dat dit een perfecte plek is om muziek over te brengen op studenten. Daar ontstond het idee om jonge studenten hierheen te halen om muziek masterclasses te geven", aldus de Zwitser.



Met, voor en door het dorp

Kingma vindt het mooi dat de mensen in Grolloo meehelpen. Een paar families stellen hun huis ter beschikking voor de internationale studenten om te oefenen of zelfs te wonen. Voor iedereen is het een heel grote ervaring; voor de studenten, voor de coaches maar ook voor het dorp, laat Kingma weten. "Mijn uitdaging is dat het met, voor en door het dorp is."